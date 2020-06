Latin Lover así le bailó a Jenni Rivera en su despedida de soltera. Esto ocurrió en el 2010 y reveló qué le agarró la fallecida cantante.

El ex luchador siempre ha conservado su espectacular cuerpazo, además el cual sabe mover muy bien, así lo demostró en la primera temporada de ‘Bailando por un Sueño’, reality show que ganó en Televisa.

Sin duda Víctor Manuel Reséndez Ruiz mejor conocido como ‘Latin Lover’ siempre ha sido un hombre muy apuesto, que se ha encargado de quitarle el sueño a más de alguna fémina, debido a su tonificado y bien formado cuerpo.

Una de ellas fue a Jenni Rivera, el propio ex luchador compartió en su cuenta de Instagram un video donde recordó una bella anécdota que tuvo con ‘La Diva de la banda’, él así le bailó en su despedida de soltera.

Esto ocurrió hace una década , Latin Lover fue el encargado en su momento de revelarle a los medios de comunicación lo que había sucedido esa noche, eso sí asegurando que no se desnudó por completo, pero sí se dejó tocar por la intérprete de ‘La Gran Señora’ y esto fue lo que le agarró:

“Me tocó el pechito, el abdomen, la espaldita y un poquito las pompis… Bueno, no sé si me tocó o no, pero cuando me vi en el espejo, cuando me estaba cambiando, traía todas las pompas brillosas, untaditas de aceite, y la única que traía aceite en las manos era Jenni, sí, sí, me tocó”, comentó.