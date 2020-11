Lashana Lynch será el nuevo Agente 007.

En una entrevista para Harper’s Bazaar, la actriz Lashana Lynch ha confirmado que ella será la nueva agente 007. Su primer aventura con el nuevo manto sería en No Time to Die. La actriz ya había participado en la franquicia, su personaje se llama Nomi y e suna novata del MI6. Para ella, las críticas a esto sí provienen de un lugar de racismo y misoginia:

Yo soy una mujer negra, si hubiera sido otra mujer negra elegida para el papel, hubiera sucedido la misma conversación. Hubiera recibido los mismos ataques, el mismo abuso. Simplemente tengo que recordarme a mí misma que la conversación está teniendo lugar y que soy parte de algo que será muy, muy revolucionario.

Por supuesto, a lo que Lynch se refiere aquí es que su personaje ha tomado la designación del 007 luego de que el Bond de Craig se retira tras los eventos que vimos en 007 Spectre – 65%. Hace unos meses, Barbara Broccoli, productora de la saga, explicó que para ella es importante que la saga sea diversa. Aunque prefiere crear nuevos personajes femeninos dentro de la franquicia. Sobre el actor que seguirá la versión de Craig, también ha confirmado previamente que todavía no están ni cerca de pensar en quién podría ser.

Justamente para No time to Die, los productores se acercaron a la libretista tres veces ganadora del Emmy Phoebe Waller-Bridge. Esto para asegurarse de construir personajes femeninos de acción que fueran dignos de la despedida de esta versión del espía. La guionista y también actriz es muy celebrada por sus series Fleabag y por el thriller Killing Eve. Así que podemos confiar en que no veremos únicamente damiselas en peligro o patiños insípidos.

