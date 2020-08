Las terrible predicciones de Mhoni Vidente para lo que resta del 2020. La famosa vidente, ha predecido sismos, meteoritos y peleas que es lo que falta para este 2020.

Mhoni Vidente ha predecido qe para el mes de septiembre de este año, será el peor mes que vivamos, pues ha revelado terribles predicciones.

A través de sus cartas ella ha dado los detalles de las catástrofes que pasaremos, dice que los sucesos de aproximan a la tierra y dejarán marca muy significativas para la vida del ser humano.

Las cartas que saco Mhoni Vidente son:

Esta carta revela que la maldad en el mundo será más intensa, y que la lucha del bien contra el mal será momentos de guerra.

“(Luzbel) le está ganando a Dios, a lo divino […] así que no se va a dejar tan fácil. No va a dejar que las revelaciones divinas, no va a dejar que Jesús mismo intervenga. Va a surgir una guerra entre el bien y el mal, entre la maldad y la bondad del espíritu santo. Tengan cuidado, no se hagan presa de Luzbel, no se hagan presa de los demonios de su interior. Aléjense de eso, porque va a ser una perdición total”,