Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, se da a la fuga y ya es buscado por el FBI

El esposo de la actriz y cantante Ninel Conde, Larry Ramos, encabeza titulares internacionales luego de que se reportó como prófugo de la justicia tras haber cortado el grillete electrónico que tenía y huir de su arresto domiciliario.

El programa De Primera Mano fue el encargado de dar a conocer la noticia, señalando que el hecho habría ocurrido luego de que le notificaran que ya no estaría bajo arresto domiciliario y tendría que entrar a prisión.

“Se reporta que la fuga se originó esta mañana cuando le informaron que dejaría el arresto domiciliario y entraría a la cárcel de Miami, lo que provocó que Larry cortara con unas tijeras el grillete con GPS y escapara de su departamento“, dijo Gustavo Adolfo Infante tras el informe de la Corte de Miami y la FBI.

Además, el programa de espectáculos destacó que los primeros reportes indican que Ninel Conde se encontraba en el departamento junto a Larry Ramos.

¿Ninel Conde estaba con Larry Ramos en el momento de la fuga?

“Tenemos reportes de que Ninel se encontraba ahí mismo (…), a las 11 de la mañana Larry Ramos corta el grillete, suena la alarma y entra Ninel Conde a la habitación donde estaba Larry y encuentra el grillete tirado en el piso”, añadió el comunicador.

Tras darse a conocer este hecho, la nueva pregunta que se originó fue si el Bombón Asesino enfrentará algún tipo de cargo; esto por haberse encontrado en el mismo sitio que el ahora prófugo.

“Se rumora que Ninel Conde estuvo presente cuando Larry Ramos se cortó el grillete, de ser así, recordemos que hicieron una ceremonia espiritual. No es su esposa legal y ella tenía que haber denunciado a Larry; de lo contrario los federales pudiesen acusarla de haber ayudado a Larry y ser cómplice en esta supuesta fuga“, destacó la abogada Sandra Hoyos al ser cuestionada sobre el tema.

A pesar de esta posibilidad, la abogada indicó que “en estos momentos Ninel Conde no está implicada en el caso, pero hay dos documentos sellados, pueden ser que estén a la búsqueda de Ninel, pero no lo podemos saber. Ninel tiene libertad, no ha sido acusada y puede viajar libremente“.

