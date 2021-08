Luego de varios días luchando contra las complicaciones derivadas de su contagio por Covid-19, el cantante de regional mexicano Larry Hernández reapareció en redes sociales y confirmó que ya se encuentra fuera de peligro. ¿Qué más dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “El Baleado” compartió una serie de historias en la que se mostró más vulnerable que nunca e hizo fuertes revelaciones sobre las secuelas del coronavirus.

De acuerdo a lo escrito por Hernández, se encuentra sumamente agradecido por el apoyo brindado por sus fanáticos y reveló que si bien ya se encuentra fuer de peligro, aún requiere cuidados especiales.

“No me he bañado en más de 10 días. No puedo hablar por orden del doctor y salir hasta el miércoles a empezar a caminar un poco“, dijo por medio de su cuenta de Instagram.

A pesar de que sus fanáticos se mostraron contentos por su progreso, no pasó desapercibida la gran pérdida de peso que Larry Hernández sufrió a causa del coronavirus.

El famoso confesó que una de las consecuencias de padecer Covid-19 fue la pérdida de peso; durante su estancia en el hospital sufrió una drástica pérdida de 24 libras, es decir, casi 11 kilos.

“Voy a estar bien. Gracias por estar pendientes de mi salud”, se lee sobre una de las breves grabaciones en las que aparece desde la cama del hospital.

