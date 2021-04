A solo unos meses del estreno mundial de “Loki: El Dios del Engaño”, Marvel Studios ha decidido sorprender a sus fanáticos con el lanzamiento del primer tráiler oficial de la serie. Aquí te contamos los detalles.

El clip que ya ha dado la vuelta al mundo fue publicado en las redes sociales de Disney+, plataforma en la que será posible disfrutar de la esperada serie.

“Disfruta el nuevo tráiler de la serie original #Loki de Marvel Studios“, se escribió en la cuenta oficial de Twitter de la plataforma.

Como era de esperarse, miles de fanáticos del UCM no tardaron en compartir su emoción por el estreno de la serie y por el adelanto.

En el clip de poco más de dos minutos, los fans hacen un recorrido por distintas temporalidades y momentos importantes para el protagonista, Loki.

Disfruta del tráiler de “Loki: El Dios del Engaño” aquí:

¿Cuándo y en dónde se estrenará “Loki: El Dios del Engaño”?

El más reciente proyecto de Marvel Studios llegará a las pantallas de miles de personas el próximo 11 de junio en la plataforma Disney+.

Esta será la tercera serie de Marvel en la plataforma después de Wandavision y de The Falcon and the Winter Soldier, que se estrenaron en enero y marzo, respectivamente.

Con Loki, Tom Hiddleston vuelve a darle vida a su personaje, a quien no se había visto desde su participación en la película “Avengers Endgame”.

