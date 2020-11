El famoso actor de la serie “Vecinos”, Lalo España asegura ser victima de acoso y recibir llamadas de desconocidos a todas horas.

El comediante Lalo España dice estar harto de ser victima de acoso todos los días y asegura no tener privacidad en su vida.

El actor se encuentra sorprendido por lo que ha vivido los últimos días y muy sorprendido platicó al programa “De primera mano” de lo ultimo que ha vivido.

Lalo España explicó que en estos días ha recibido llamadas de personas totalmente desconocidas a horas no adecuadas.

“Me han pasado mil cosas. Me habla gente en domingo y me dice “oye, ¿te puedo regalar un alimento para perros y me regalas una mención?” contó el actor.

Lalo España cuenta como gente desconocida le marca a las cinco de la mañana

De igual forma comentó que a las personas que llegó a contestarle les cuestiono sobre como consiguieron su numero personal.

“Al preguntar quien dio mi teléfono dicen que fue un amigo que trabaja en una revista” agregó el actor.

“El otro día a las cinco de la mañana me llegó un mensaje: “Que onda, mi Lalo, agrégame al face” y yo ¿Quien eres, por qué mensajes a las cinco de la mañana? así me pasa de a tiro por viaje” platicó el comediante.

Al final Lalo España decidió bloquear a todos lo contacto que le mandan mensaje sin razón y que no conoce y aseguró que aunque la gente piense que “ya se le subió”, lo hace por respeto a la privacidad.

“Luego se hace el cliché de que dicen “uy, ya se le subió”. Pero yo soy muy respetuoso de los fines de semana, por ejemplo. Y si es alguien que no conozco pregunto quién les dio mi teléfono porque eso implica ya no tener privacidad”.

