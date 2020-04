Lady Gaga en la OMS, anuncia concierto con J Balvin

Lady Gaga en la OMS. Durante la conferencia que dio el director de la OMS, Tedros Adhanom, la cantante estadounidense apareció para anunciar un concierto el próximo 18 de abril al lado de la organización Global Citizen y así combatir el coronavirus.

Como parte de la campaña #TogetherAtHome Gaga, J Balvin, Maluma, Billie Eilish, Elton John, John Legend, Eddie Vedder, Chris Martin, Lizzo, Andrea Bocelli entre otras estrellas darán un concierto sin embargo la cantante puntualizó que no es una recaudación de fondos.

“Guarde sus billeteras … y siéntese y disfrute del espectáculo que todos se merecen. Es un honor colaborar con el concierto global One World: #TogetherAtHome. Celebraremos a los trabajadores de la salud y el poder de la solidaridad humana. Me duele el corazón por las enfermeras que están durmiendo en sus coches para no contagiar a sus familias”, afirmó Gaga.