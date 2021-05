Lady Gaga abre su corazón y revela que quedó embarazada tras ser violada a los 19 años

En una desgarradora entrevista, la multipremiada cantante Lady Gaga se sinceró como nunca sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: el abuso sexual que vivió a los 19 años. Ahora, la también actriz confesó que producto de tal atroz acto, quedó embarazada.

La inesperada confesión ocurrió durante su participación en en el show documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, “The Me You Can’t See”.

Si bien Lady Gaga habló sobre la vez que fue violada por un productor musical, se rehusó a revelar el nombre del agresor, porque no quiere tener que volver a ver a esa persona.

“Yo tenía 19 años y estaba trabajando en la música y un productor me dijo ‘quítate la ropa’ y yo dije ‘no’ y me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no dejaron de preguntarme y me congelé y yo… ni siquiera recuerdo. Y no diré su nombre. Entiendo este movimiento #MeToo y entiendo que mucha gente se sienta realmente cómoda con él. No quiero volver a enfrentarme a esta persona nunca más“, dijo en medio del llanto.

Lady Gaga se derrumba al narrar su experiencia

Sin embargo, para la intérprete de “Poker Face” la cosa no acabó allí, pues unos meses después se enteró que estaba embarazada.

“La persona que me violó me dejó embarazada en la esquina de la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma. Porque había sido abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses”, indicó Gaga.

De acuerdo a la cantante, su camino hacia la sanación no fue nada fácil. En un inicio lo único que la hizo “sentirse mejor” era autolesionarse, algo que ahora califica como incorrecto.

“La razón por la que me auto mutilé, es porque el proceso de sanación en mi salud mental ha sido una lenta mejoría. Y aunque tenga seis grandes meses, todo lo que necesito es que se detone algo una vez para sentirme mal”, declaró.

Sin embargo, con el paso del tiempo ha aprendido a “sacarse a ella misma” de ese estado mental a base de técnicas que ha aprendido durante los últimos dos años y medio, de la mano de ayuda profesional.

