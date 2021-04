Luis Miguel experimentó la cima de su carrera artística en la época de los 90, al igual que Cristian Castro. Este hecho los llevó a protagonizar una de las rivalidades más conocidas de la industria musical. Pero, ¿será la música la única razón detrás de su disputa? Aquí te lo contamos.

Con el lanzamiento del tercer capítulo de “Luis Miguel, la serie”, los televidentes pudieron echar un vistazo a la tensa relación entre él y un intérprete llamado “Cris Valdés”.

De acuerdo a las referencias presentadas en la historia, podría tratarse del hijo de Verónica Castro.

En este tercer capítulo de la serie se muestran tres situaciones que marcan un antes y después entre la amistad de los intérpretes: un tema musical parecido a No podrás, el despido de Kiko Cibrián, guitarrista, compositor, arreglista y productor que colaboró con los dos y la pelea por el amor de una mujer a la que llamaron “Paola Montero”.

Si bien a lo largo del episodio se hace evidente que la molestia del “Sol de México” es por la creciente popularidad de “Cris”, la historia real entre ambos artistas cuenta que el detonante podría haber sido una mujer: Daisy Fuentes.

Cristian Castro revela quién causó su distanciamiento con Luis Miguel

Hace algunos años, en entrevista con el programa argentino PH: Podemos Hablar, el intérprete de “Azul” confesó que su distanciamiento con Luis Miguel se dio porque ambos cortejaron a la misma mujer.

“Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, señaló Castro.

Asimismo, Cristian indicó que por muchos años Luis Miguel se mostró enojado con él tras la incómoda situación.

“Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto… He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”, concluyó.

