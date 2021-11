La Venganza de los Ex VIP: ¿Quiénes son los integrantes del NUEVO reality de MTV?

Tras una larga espera será este martes 9 de noviembre cuando finalmente se estrené el primer episodio del reality de La Venganza de los Ex VIP en donde conoceremos a 10 solteros hot.

Sabemos que los integrantes de este reality son famosos en redes sociales o en la industria del espectáculo y se volverán una de las peores pesadillas en este nuevo reality show que se estrena hoy a las 10:00 pm en México por medio de MTV o por la plataforma de Paramount+.

En el programa veremos a un grupo de solteros que comienza a conocerse, además, veremos que los participantes comienzan a socializar tanto como para formar nuevas parejas.

Pero esto apenas comienza, pues sus ex novios y ex novias están por llegar frente a ellos provocando preocupación por parte de los participantes que siempre piensan ¿Quién será el próximo ex?

Se ha revelado que La Venganza de los Ex VIP nos compartirá nuevos episodios cada martes y jueves en donde podremos disfrutar del contenido exclusivo en todas las redes sociales de la cadena de televisión de MTV.

Por otro lado, los martes al finalizar el episodio veremos a Maca Carriedo entrevistar a ls exs en vivo en “Estudio con Mi Ex” que se transmitirá por medio de Facebook, Youtube, Instagram y TikTok de @mtvla.

Además, cada miércoles y viernes también se compartirá contenido exclusivo y sin filtro en “Escenas Censuradas” en donde veremos el esperado contenido, mientras que los fines de semana se compartirán los castings de los nuevos exs, asimismo, los videos exclusivos cómo prepararon sus maletas.

¿Quiénes son los integrantes del NUEVO reality de MTV?

En el reality veremos como primeros participantes del programa a la tiktoker Kim Shantal, a Juan Camilo Pulgarin, la tiktoker Aylin Criss, el ex integrante de Guerreros Brandon Castañeda, la actriz Frida Urbina, el modelo Ian García, la conductora y actriz Daphne Montesinos, el tiktoker Robbie Mora, la modelo alternativa Kelly Medanie y Esteban del reality de Super Shore.

Estos 10 participantes están listos para volver a ver a su ex más tóxico, pero también están listos para divertirse en las mejores fiestas, romances, citas y de todo que encontraremos en este drama que llegará a MTV.