La última vez que estuvieron juntos los BSB, NSYNC y Westlife. Estas famosas boy band, alcanzaron el éxito en los 90 y para principios del 2000 desaparecieron.

Sin duda, lugar donde se presentaban los Backstreet Boys, NSYNC Y Westlife era una verdadera locura, los gritos de las mujeres eran ensordecedores.

Por su parte el público masculino trataba de copiar los looks de los integrantes de las famosas boy band.

Aunque, grupos como Backstreet Boys y Westlife se han vuelto a integrar, aquí algunos aspectos de cuando pisaron por primera vez los escenarios.

NSYNC

Esta agrupación pop estuvo conformada por cinco integrantes, se formó en 1996, pero fue hasta 1998 que se consolidaron con el disco No Strings Attached, juntos lograron vender más de 56 millones de copias en todo el mundo.

Uno de los integrantes que más éxito ha tenido es Justin Timbaerlake, quien se lanzó como solista “SexyBack”, “My Love” y “What Goes Around… Comes Around”, además es actor y se encuentra casado con Jessica Biel.

Chris Kirkpatrick se dedica a doblar series para niños, estuvo en el reality Gone Country donde participaron otros artistas. Joey Fatone participó en Dancing with the Stars, el ser barítono le ha permitido ponerle voz en off al programa Family Feud.

JC Chasez se lanzó como solista pero no tuvo el éxito de su compañero Justin, por lo que se ha dedicado a la producción y a la actuación.

Por último, Lance Bass, se preparó para ser astronauta, sin lograr embarcarse a la nave Soyuz, es homosexual y también de dedica la actuación.

Bactreet Boys

Considerada una de las boy band más exitosa en todo el mundo, los cinco integrantes tenían miles de jovencitas enloquecidas.

En los 90 alcanzaron los cuernos de la luna, después del 2000 se desintegraron luego de que Nick Carter decidiera lanzarse como solista, después él mismo diera a conocer que no era el jovencito bueno e inocente que siempre se mostró.

Nick confesó que tuvo problemas de drogas, alcoholismo, adicciones de las que ya se encuentra recuperado.

Brian y Kevin que son primos, se volvieron a bautizar en las aguas del Río Jordán, el primero lanzó un disco de música cristiana, el segundo se dedicó a otras asuntos fuera del espectáculo.

Howie D se lanzó como productor y realizó algo en la actuación, AJ también cayó en las drogas, pero gracias a Kevin logró salir adelante.

Después de varios años los Backstreet Boys han vuelto a reunirse, volviendo a causar euforia entre las jovencitas ahora de 30 años, llenando los lugares donde se presentan.

Westlife

A diferencia de las demás boy band mencionadas, Westlife es de origen irlandés, por lo que en Europa logró consolidarse de inmediato, aunque en América también fueron muy bien aceptados.

En el 2011 se separaron lanzando un último disco de grandes éxitos, sus integrantes a esto se dedican actualmente.