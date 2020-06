La última foto de Héctor Suárez al lado de su hijo. Este martes el mundo del espectáculo quedó atónito con la muerte del actor y comediante Héctor Suárez, no solo porque había superado el cáncer de vejiga el años pasado, sino porque tenía más planes a futuro y no mostraba estar mal de salud. Ahora su hijo mostró una conmovedora fotografía.

Y es que Suárez quería mucho a su familia y sin duda fue su hijo, Héctor Suárez Gomís, quien más se ha mostrado afectado en las redes sociales. Él estuvo al pendiente de su padre durante sus 15 operaciones y él se encargó del funeral.

A través de su cuenta de Instagram, Héctor Suárez Gomís, su hijo mayor, publicó una imagen en donde aparece muy feliz con su padre. En el auto también parece el nieto del actor, Pablo.

“Y sin saberlo, esta fue nuestra última foto juntos… Las tres generaciones reíamos, Pablo molestaba a su abuelo a cada rato, de hecho, más que molestarlo era bullying. -Ay si ay si ay si ay si, me creo mucho porque en el aeropuerto la gente me pide fotos y me pide autógrafos porque digo: ¡Queremos Rock! ¡Y su abuelo se reía!”, escribió Gomís en su cuenta de Instagram.