¡La Tigresa del Oriente revela que tiene Covid-19!

!Pese a mi edad, me siento fuerte, sé que saldré adelante, voy a vencer al coronavirus’, mencionó la intérprete peruana.

La cantante peruana Judith Bustos, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, confirmó en entrevista que lamentablemente dio positivo a la prueba de Covid-19.

Además de hablar sobre su estado de salud, la cantante mencionó que perdió a un familiar debido al coronavirus.

“Sí, ahorita estoy mal, no puedo hablar”, mencionó la estrella. “No me siento bien, me duele mucho la cabeza, estoy en cama, pero gracias a Dios con todos los cuidados del caso (…) Pese a mi edad, me siento fuerte, sé que saldré adelante, voy a vencer al coronavirus, soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida”.

Por otra parte, el área de prensa de La Tigresa del Oriente mencionó que la peruana se encuentra en cuarentena desde la semana pasada.

“Se puso mal hace una semana, se hizo la prueba y dio positivo. Está bajo supervisión de su familia”, señalaron.

Además, reveló que lamentablemente hace un mes murió su hermano por complicaciones derivadas del coronavirus.

“Mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente, falleció hace poco más de un mes por la covid-19, con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena. Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su partida”, agregó.

