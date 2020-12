La serie de televisión “ICarly” está de regreso con actores confirmados

La famosa serie de televisión “ICarly” está de regreso y varios de los actores han confirmado su participación.

Después de más de 13 años de si estreno, “iCarly” la famosa serie norteamérica está de regreso y con más de un actor confirmado.

Y es que Miranda Cosgrove quien interpreta a la linda e inteligente Carly Shay está de vuelta para grabar una versión de la serie más adulta.

De la misma forma Nathan Kress quien hace al famoso director técnico Freddy y Jerry Trainor quien es el hermano mayor de Carly, Spencer también han confirmado su participación.

Sin duda “iCarly” fue de las series más icónicas de Nikelodeon.

Para ello, la producción de la serie estará a cargo de y se estrenará por el servicio streaming de Paramount +.

La producción contrató a expertos en humor como lo son Jay Kogen y Ali Schouten para desarrollar este proyecto.

Sin embargo, no todo es color de rosa ya que San Puckett, es decir la actriz Jennette McCurdy aún no ha confirmado su participación no ha declarado anda al respecto.

De la misma forma, Noah Munck quien interpreta al graciosisimo Gibby tampoco ha dado declaración al respecto a un regreso a la serie.

Hasta el momento, la idea tiene muy buen aspecto y su estreno ya es una realidad, la produccion de “ICarly estara a cargo del escritor de “School of rock”, Richard Linklater.

A la fecha de hoy, ni sé sabe aún cuando será el estreno de esta tan esperada serie, pero lo que si es seguro es que volveremos a ver juntos a este grandioso elenco.

