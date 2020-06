View this post on Instagram

Agradezco la postulación de la @who. Significa una distinción al país para que, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, México forme parte del grupo de personas expertas que representa a las distintas comunidades profesionales del mundo y participe en procesos de reflexión, análisis y examen de las respuestas de los países a fenómenos agudos. La invitación está dirigida al Gobierno de México para solicitar la anuencia de integrarme como experto en epidemiología de las enfermedades infecciosas. Con gusto aceptaría la encomienda, que entre sus ocupaciones tendrá el análisis de la respuesta a la pandemia de #COVID19, las mejores experiencias de cada país y las lecciones aprendidas.