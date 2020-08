La Reina del Pop está de fiesta ¡Feliz cumpleaños, Madonna!. Hoy cumple 62 años de edad quien es considerada una de las cantantes más importantes del mundo…

Así es, Madonna celebra este 16 agosto de 2020 su cumpleaños número 62, al lado de su nuevo novio y sus pequeñas gemelas, la Reina de Pop festeja llena de energía.

Y es que, la cantante está en gran momento personal pues venció al coronavirus, ya que hace apenas unos meses declaró que fue positivo a esta enfermedad, pero ahora tiene un apasionado romance con el bailarín Ahlamalik Williams de 27 años, desde hace casi 1 año.

Además, qué mejor compañía que sus hijas Stella y Esther, quienes la siguen a todas partes. Tan solo esta semana, Madonna y sus dulces pequeñas se han mostrado en Instagram, en los videos compartidos se ve una celebración familiar.

Madonna Louise Veronica Ciccone, es el nombre completo de la artista, nació el 16 de agosto de 1958. Además de ser una exitosa y reconocida cantante, también es compositora, actriz, empresaria e ícono estadounidense.

Madonna ha publicado 14 álbumes de estudio con un éxito rotundo:

Madonna (1983)

Like a Virgin (1984)

True Blue (1986)

Like a Prayer (1989)

Erotica (1992)

Bedtime Stories (1994)

Ray of Light (1998)

Music (2000)

American Life (2003)

Confessions on a Dance Floor (2005)

Hard Candy (2008)

MDNA (2012)

Rebel Heart (2015)

Madame X (2019)

La Reina del Pop ha logrado fundar diversas empresas, lanzado varios productos al mercado, y también se ha convertido en imagen de diversas marcas. Su labor más reconocida es la fundación de la cadena de gimnasios Hard Candy Fitness.

En cuanto a su vida personal, Madonna tiene 6 hijos: Lourdes, Rocco, David Banda, Merci James, así como las gemelas Stella y Esther.

