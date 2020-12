La razón por la que Martha Figueroa no perdona a Paty Chapoy

La conductora de espectáculos Martha Figueroa confesó en una entrevista la razón por la que no perdona a Pati Chapoy.

Martha Figueroa conductora de “hoy” y de el programa “Con Permiso” en Unicable confesó en una entrevista la razón por la que no perdona Pati Chapoy.

Para un programa para YouTube con Alejandro Zúñiga, Martha Figueroa reveló que nunca perdonará a Pati Chapoy por vetarla de todos lados.

La conductora platicó que esto le afectó mucho en su vida profesional y aunque ella no le gusta tocar este tema, platicó:

“Me cerró muchas puertas, me vetó y mientras todos seguían trabajando poca ma… en sus programas y ganando dinerales yo estaba vetada de todos lados y no podía trabajar“, dijo la conductora.

Martha Figueroa inició su carrera en TV Azteca trabajando para Pati Chapoy en el programa de espectáculos “Ventaneando”.

Pati Chapoy vetó a Martha Figueroa y esta nunca la perdonará

Asimismo, Marta reveló que el hecho de que Pati Chapoy la ventara de todos lados le afectó mucho a tal punto que su carrera tomó otro rumbo.

“No le deseo que le pase nada malo, pero es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no se me olvida. No es que yo esté loca y guarde rencores. Me da igual, pero sí la odié muchos años por cómo se portó conmigo, cómo me hizo sentir y me trataron por su culpa.

También por cómo mi carrera tuvo que agarrar otro curso por su culpa. Eso sí odio de ella y nunca se lo podré perdonar. Aunque la salude no me olvido de lo que pasó ni se lo perdono“, confesó Martha Figueroa.

Martha Figueroa en la entrevista habló sobre los engaños y las mentiras que Pati Chapoy le dió, prometiéndole un programa a ella sola.

“El caso es que ahí empezó fea la cosa, ya nadie me hablaba, y yo llegué así de qué onda, qué pasó aquí, pues nadie me pelaba y Pati un día me llamó y me dijo:

‘cambiaron mucho las cosas cuando tú estabas y la verdad es que te fue tan bien; me la volteó, te fue tan padre que queremos que tengas tu propio programa, y que ya no estés en Ventaneando”, recordó la conductora.

Marta asegura que todo fue una mentira y que Pati Chapoy la engañó para vetarla de todos lados y dijo:

“Una negociación inventada y teatral, y el último día que salí de la oficina de Pati fue ‘ay que te vaya padrísimo’… Y así me fui, abrazo, beso, medio me quitaron la ley del hielo para despedirse de mí y ya me la volvieron a aplicar”, finalizó Figueroa.

