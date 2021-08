La actriz Angelique Boyer ha demostrado en repetidas ocasiones que no le importa el qué dirán, manteniéndose fiel a sus creencias y metas personales.

Por esta razón, en una reciente entrevista, la famosa de 33 años reveló que si bien está muy enamorada de Sebastián Rulli y tienen una hermosa relación, no piensa llegar al altar junto a él. ¿Cuál es la razón? Aquí te lo contamos.

Durante su breve aparición en el programa “Hoy”, Angelique Boyer se sinceró sobre sus metas personales, y estas no incluyen contraer matrimonio o tener hijos con el protagonista de Amores verdaderos.

Angelique Boyer y las razones por las que no planea casarse

En cuanto se le cuestionó la razón, la actriz indicó que se niega a seguir las ideas impuestas por la sociedad sobre tener una pareja: “Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado, como ‘El día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘Para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos'”.

Te puede interesar:

Angelique Boyer asegura que la maternidad no es para ella

Sebastián Rulli y Angelique Boyer regresarán a las pantallas protagonizando “Vencer el pasado”

“Yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona por la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”, agregó.

Además de esto, Boyer abrió la conversación sobre otros fenómenos, como sociales y del medio ambiente que la han llevado a reafirmar su postura:

“Creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad, y que al rato no vamos a tener agua”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.