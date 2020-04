“La Niñera”, elenco celebrará en reunión virtual. La Señorita Fine, el Sr. Sheffield, CC Babcock, Maggie, Brighton y Grace, todos juntos 21 años después del último capítulo.

Fran Drescher había anticipado que daría una sorpresa sobre La Niñera, por lo que muchos fans pensaron que el anuncio sería que las temporadas de esta serie llegarían a algún servicio de streaming, como HBO Max o Peacock.

Pero para sorpresa de los fans, el elenco original de la serie de Sony se reunirá para una lectura virtual del piloto, la cual será transmitida en la página de YouTube de Sony Pictures mañana del lunes 6 de abril, según confirmó Variety.

“La risa es la mejor medicina. Así que, en estos tiempos que vivimos, Petah y yo pensamos, ¿no sería grandioso si reuniéramos a todo el elenco original de ‘La Niñera’ para una lectura virtual del piloto?”, dijo Drescher en un comunicado, refiriéndose al co creador de la serie, Peter Mac Jacobson.

“Sería una presentación de pandemia de una sola vez para todos nuestros fans alrededor del mundo, que actualmente están estresados y aislados y que podrían ocupar algo de ánimo”.

NANNY FANS ALERT! It’s happening!!!! MONDAY 4/6 the original cast of The Nanny together AGAIN in a virtual read of the pilot episode!!! Link and time soon! https://t.co/JSHW3fhaAf #PandemicPerformance #TheNanny @Indebted @CancerSchmancer click on bio 2c @Variety #TheNanny @SPTV

— Fran Drescher (@frandrescher) March 31, 2020