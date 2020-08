Tania Ruiz tiene covid-19. La pareja actual del ex presidente Enrique Peña Nieto, visitó a sus padre en San Luis Potosí, en donde presentó síntomas le enfermedad y tuvo que viajar a la Ciudad de México.

La famosa modelo y pareja del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha dado positivo en la prueba de Covid-19 luego de haber visitado a sus padres en San Luis Potosí.

Después de haber visitado a sus padres, al regresar a la capital, empezó a tener síntomas y tuvo que ponerse en aislamiento.

Fuentes cercanas a ella afirmaron que estaba pasando la cuarentena en San Luis y ahí se empezó a sentir mal, por lo que decidió volver a la capital para realizarse una prueba rápida, la cual salio negativa. Pero cuando los síntomas aumentaron decidió hacerse la otra prueba RT-PCR este lunes y en 24 horas tuvo los resultados que le confirmaron la enfermedad.

Su hija Carlotta de 6 años, con la que lo tuvo con Bobby Domínguez, se quedó a cargo del cuidado de sus abuelos maternos.

En una entrevista por el medio de “Quién”, Tania confirmó la noticia es incluso dio detalle de como es que la a afectado.

“Sí di positivo y hubo días que me sentía fatal. Muy muy mal, ahorita sigo con mucho mareo, todos los días he estado muy mareada y llevo como cinco días sin olor ni sabor. Tuve muchísimos síntomas, lo único que no tuve, gracias a Dios, fue fiebre y siempre respiré bien, aunque con la nariz tapada”