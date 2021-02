A tan solo unas semanas de la polémica en la que estuvo Vicente Fernández por tocar inapropiadamente a sus fans, la primera joven que compartió su historia, ha roto el silencio.

Según la joven, quien ha decidido no dar a conocer su nombre, la disculpa que ofreció el cantante en su más reciente entrevista, no fue sincera.

En entrevista con Primer Impacto y Despierta América, la chica cree que la disculpa fue para los medios de comunicación y no para las chicas afectadas y que expusieron su comportamiento.

“Esto pasó con cuatro mujeres más y si fuera accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no a nosotras”, declaró.

La víctima responde a las “disculpas” de Vicente Fernández

Asimismo, relató de nueva cuenta el momento en el que Vicente Fernández tocó de manera inapropiada a la joven que posaba para la foto junto a él.

“No nos dimos cuenta hasta que estábamos viendo las fotos en el teléfono y desde el principio puso su mano en mi brasier, jamás tocó mi estómago y sí subió pero nada más tantito, no estaba buscando mi hombro”.

En respuesta a los comentarios que la señalan de “denunciar muy tarde”, ella añadió que hizo público el video en Instagram desde hace tres años, pero ahora que lo compartió en TikTok fue cuando creció el escándalo contra Vicente.

Además desmintió los rumores de que busca algún tipo de remuneración económica por los daños, y por el contrario, exhorta a Vicente a disculparse de verdad.

“Que no haga estas cosas y que debe dar una disculpa sincera a nosotras, a las mujeres que tocó”, finalizó.

