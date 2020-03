La inspectora de “La Casa de Papel “ tiene Covid-19. Itziar Ituño lo confirmó en sus redes sociales. En abril se estrena la cuarta temporada de la exitosa serie.

La actriz española tiene 53 años de edad y alcanzó la fama tras participar en la exitosa serie de Netflix en todo el mundo.

Itziar Ituño, quien da vida a la famosa inspectora Raquel Murillo en la serie española de Netflix “La Casa de Papel” confirmó por medio de un video que publicó en su cuenta de Instragram que tiene Covid-19.

Aunque el mensaje fue escrito en euskera (ella es originaria del País Vasco) comentó a sus seguidores hacer caso de la enfermedad, así como permanecer en sus hogares:

Según ella explicó que comenzó a presentar los síntomas como fiebre y tos el viernes, dejó en claro que su caso es leve:

“Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás“, dijo.