La ex esposa de Héctor Suárez, Pepita Gomís. Este martes se dio a conocer el triste fallecimiento del actor y comediante. Su familia y amigos ya lamentan su pérdida y sin duda uno de los que se ha pronunciado más afectado es su hijo, Héctor Suárez Gomís, hoy te hablamos de su madre.

La ex esposa del fallecido comediante estuvo a su lado por 36 años, se casaron inmediatamente, a los 3 meses de salir juntos. El cariño que se sentían era inmenso sin embargo su larga historia terminó en divorcio, esto provocó que Héctor Suárez hijo se distanciara un tiempo de su padre.

Al lado de Pepita Gomís el actor tuvo dos hijos: Héctor y Julieta Suárez Gomís, de ellos dos el primero es quien ha seguido los pasos de su padre y se ha desenvuelto en el medio artístico. Lo cierto es que la relación entre Suárez y su ex esposa no terminó mal, pues con el tiempo se transformaron en amigos.

Pepita Gomís y la numerología

Según su cuenta de Twitter, Pepita es “numeróloga”, la red social de ella no está activa desde 2014. Ella estudió una maestría en Historia en la UNAM, además de que fue periodista, ejerció el magisterio y trabajó como supervisora de películas en la Cineteca Nacional.

Por otro lado tuvo un jardín de niños que llevó su nombre, al igual que su escuela primaria. Y condujo varios programas de televisión para primaria y secundaria.

Se espera a que se pronuncie al respecto de la muerte de su ex, pues se dice que ellos no se dejaron de amar. Ella es Pepita Gomís, la ex esposa de Héctor Suárez que pocos conocen.

