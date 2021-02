¡La espera terminó! The Weeknd dará concierto en México

Excelentes noticias para los fanáticos de The Weeknd. El canadiense The Weeknd dará un concierto en México, así lo dio a conocer la empresa encargada de la gira del cantante.

Días antes de su polémica presentación en el Super Bowl, el canadiense decidió compartir los detalles sobre su próxima gira mundial.

Con un total de 114 fechas, el After Hours Tour promete llegar a los estadios y arenas más reconocidas del mundo; y todo parece indicar que México no será la excepción.

De acuerdo a información emitida por el equipo del cantante, ya se han vendido más de 1 millón de boletos, lo que propició que se agregaran fechas.

El After Hours Tour de The Weeknd comenzará en Vancouver el 14 de enero del 2022 y concluirá en Londres el 16 de noviembre del mismo año.

Te puede interesar:

The Weeknd causa polémica con su presentación en el Super Bowl

Taylor Swift anuncia estreno de la nueva versión de “Love Story”

Dentro de estas nuevas fechas, Live Nation anunció que los lugares serán: Australia, Asia del Sur, América del Sur y por supuesto, México.

Esta no sería la primera vez que The Weeknd visita nuestro país, pues recordemos que en 2018 se presentó en el Festival Live Out en Monterrey y por dos noches en el Palacio de los Deportes.

The Weeknd se unió a la lista de estrellas en presentarse en el Super Bowl en su edición número 54. Y el intérprete de “Blinding Lights” dio mucho de qué hablar luego de su participación llena de llamativa escenografía y mensajes ocultos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.