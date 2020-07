La Chilindrina confesó por qué Chespirito terminó con ‘El Chavo del 8’. La actriz reveló que le dolió mucho cuando concluyó la emisión.

Además María Antonieta de las Nieves dijo hace unos días estar pasando por una fuerte crisis económica debido a la pandemia del coronavirus.

Para nadie ha sido un secreto que uno de los programas que sigue siendo el más visto en México y América Latina es ‘El Chavo del 8’ a pesar de tener varios años de haber trasmitido por primera vez.

También como todo programa exitoso siempre habrá rencillas entre el elenco, ‘El Chavo del 8’ no fue la excepción, debido a que varios de los actores tuvieron percances con Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como ‘Chespirito’.

Siendo uno de los programas cómicos con grandes niveles de audiencia el creador y productor ‘Chespirito’ decidió un día grabar el último episodio, ahora gracias a ‘La Chilindrina’ se saben los motivos por los cuales se terminó la emisión.

Aunque en su momento se especuló que había sido por problemas económicos entre los actores, la actriz desmintió esa versión, se debió a que ‘Chespirito’ se sentía muy viejo haciendo un personaje de un niño de ocho años de edad:

“Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer “El chavo”, y me dolió mucho”, confesó.