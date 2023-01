La Bratz jarocha, ya tiene piñata y así luce

La influencer Yeri Mua ha protagonizado diversas polémicas en el año que paso, pero lo más reciente y que sigue dando de qué hablar es la pelea que tiene con su ex novio, Brian Villegas.

Por esta situación Piñatería Ramírez, que se ubica en Reynosa, Tamaulipas es muy popular por crear piñatas de celebridades como Grupo Firme, Shakira, Alfredo Adame entre otros y para este cierre de año hizo la de Yeri Mua.

Al que no le agrado para nada la idea fue al ex de Yeri, ya que comento que era seguir fomentando odio y no era lo más correcto, y la Piñatería Ramírez comento que su piñata se la mandaría al puerto con mucho cariño.