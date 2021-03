La actriz y cantante de origen cubano, Raquel Olmedo, ha sido hospitalizada e intubada por complicaciones derivadas de su contagio por Covid-19, así se dio a conocer este jueves.

De acuerdo a las declaraciones de Lolita de la Colina, una amiga cercana de la cubana, la actriz de 83 años se encuentra en el área de cuidados intensivos tras presentar problemas para respirar.

“Mi gran amiga Raquel Olmedo ha sido internada en un hospital de la Ciudad de México con Covid. Su nombre real es Anisia Xiomara Orama Leal y está en cuidado intensivo, intubada”, escribió Lolita en Facebook.

Debido a la gravedad de la situación, varios medios de comunicación contactaron a Lolita. Sin embargo, pidió no ser contactada, pues ella estará brindando actualizaciones de Raquel Olmedo tan pronto como las tenga.

“A mis amigos de la prensa les pido que por favor no me hablen… no hay nada más que decir por el momento. Los mantendré informados vía mi Facebook en cuanto tenga partes médicas de Raquel“, señaló.

Si bien Raquel Olmedo se encuentra en estado crítico, la cantante señaló que en el más reciente reporte médico ya presenta mejorías:

“El más reciente reporte médico indica que Raquel ya está mejorando… que ya puede respirar mejor, y que estarán comunicándose diariamente”, escribió.

Lolita de Colima finalizó el comunicado pidiendo a sus seguidores orar por la pronta recuperación de su amiga: “Mi querida gaviota… vas a volver a volar con la ayuda de Dios”.

