La actriz que rechazó la herencia de María Felix. Ofelia Medina es la actriz de Televisa que se dio la oportunidad de rechazar la enorme herencia de la doña años después de su muerte. Y es que el hijo de María Félix le ofreció toda la herencia si se casaba con él. Te contamos la historia.

Sucedió en el año 1977, así lo reveló Ofelia a El Show de las Telenovelas, ella y Enrique Álvarez Félix protagonizaron la telenovela Rina y él quedó perdidamente enamorado de ella. Pero esto no sucedió una vez sino dos ocasiones.

Lo cierto es que, según su relato, Medina se comportó como toda una profesional y no aceptó la tentadora propuesta de su compañero, pues era dinero que no le correspondía.

“Meses después de la novela Enrique me propuso matrimonio, me dijo que por qué no nos casábamos, que sería lindísimo. Yo le dije que era el halago más grande que me habían hecho en mi vida, pero que yo no creo en el matrimonio y no me hubiera casado con él”, cuenta en su relato.