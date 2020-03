Kylie Jenner presume su figura. La socialité y la más pequeña del clan Kardashian-Jenner sabe que es una de las influencers más hermosas y populares del momento. Recientemente la empresaria rompió la red con un video en donde aparece con un microscópico bikini, sin duda Kylie Jenner sabe cómo conmocionar Instagram.

Además de empresaria, la pequeña Jenner sacó el lado fashionista y sensual de sus hermanas, a través de sus redes sociales presume todos los lujos que se puede dar con la millonaria cantidad que tiene en su cuenta bancaria. Y no solo ella, también su pequeña hija Stormi ha causado sensación en las redes.

Un reciente video en Instagram puso a soñar a sus seguidores, en el clip se puede ver a Kylie luciendo un diminuto bikini negro que no dejó nada a la imaginación.

Kylie Jenner presume su sensual figura

El video fue guardado por una cuenta de fans de la celebridad. En las imágenes se puede ver a Kylie con un bikini que casi no puede sostener sus atributos. Sin duda a sus 22 años la joven luce espectacular.

No hay día que Kylie no sea objeto de noticia, no solo se convirtió en la multimillonaria más joven el mundo (según la revista Forbes) sino que a través de sus redes sociales logró crear un emporio en la industria del maquillaje. No hay publicación que comparta y no alcance los millones de “me gusta”.

Así fue como Kylie Jenner presume su sensual figura en microscópico bikini a través de Instagram. Sin duda es la más popular de la familia.

Con información de Instagram.