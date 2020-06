¡Kuno Becker sufrió 62 inyecciones en la cabeza!

Kuno Becker se aplicó 62 inyecciones en la cabeza ¿por qué?. El actor mexicano reveló los difíciles motivos que le llevaron a pincharse decenas de veces en la cabeza…

Así es, el actor sorprendió a sus seguidores tras revelar que se sometió a una serie de inyecciones de bótox en la cabeza para tratar una enfermedad que padece desde niño.

Reveló en Ventaneando que se inyectó botóx en la cabeza para poder combatir las migrañas de las que sufre desde su infancia y que ha tenido que enfrentar durante toda su carrera.

​”Me puse bótox en la cabeza. No tengo ninguna arruga en la cabeza, yo creo. Me pusieron una vez creo que 62 inyecciones en la cabeza, sí porque originalmente era un tratamiento para la migraña. Me las pongo en la cabeza porque ya después de tantos análisis, digo ya”, señaló.

“Desde chavito me he realizado exámenes. Antes veía luces y todo lleno de luces, ahora ya puro dolor, pero me chequé los ojos, me hicieron cualquier cantidad de tomografías computadas con y sin contraste”.