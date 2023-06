La conductora de “Venga la Alegría”, Kristal Silva, es tendencia en redes sociales por denunciar el robo de sus pertenencias por parte de un conductor de la aplicación de taxis, Uber.

Por medio de Twitter la ex reina de belleza reportó que ésta persona se robó una mochila y un bolso con cosméticos que le pidió que le entregara.

“Plis ayúdenme a reportar a esta persona en @Uber_MEX mandé pedir una mochila y mi bolsa de maquillaje y nunca me las entregó, la empresa nunca contesta a tiempo por eso lo estoy exponiendo a través de mis redes… Espero me puedan apoyar”, escribió.

En otro tuit expuso que el conductor se deslindó de los sucedido al asegurar que había llegado al punto de entrega y le había dejado las pertenencias a una mujer, sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad de la empresa se dio cuenta que jamás llegó.

Motivo por el cuál, llamó al servicio de movilidad, pero estos defendieron al conductor alegando que se si había concretado la entrega, por lo que tampoco se hicieron responsables.

La presentadora procedió a hacer su denuncia en las redes sociales y expuso que el nombre del conductor es Julio Alain, quien a pesar de tener una calificación alta y más de tres años laborando, “no es de confianza”.

TENGAN CUIDADO CON ESTA PERSONA, aún teniendo 4.96 de calificación y más de 3 años trabajando NO ES DE CONFIANZA…

No se dejen guiar por eso. @Uber_MEX espero me solucionen porque no pararé… pic.twitter.com/pzJvlCeqUi