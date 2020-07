Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche, también tiene Covid-19. El actor y Kristal han dado positivo a la prueba del coronavirus y estarán en aislamiento…

Brandon Peniche y su esposa Kristal Cid dieron positivo al covid-19. El actor y conductor hasta la tercera vez que se practicó la prueba, esta salió positiva.

El conductor de ‘Venga la Alegría’ relató su experiencia:

“Hace aproximadamente un mes me empecé a sentir mal, me empecé a sentir cansado; fui a trabajar entonces mi producción me retiró un poquito, me guardé 9 días y me hice pruebas en diferentes hospitales saliendo negativas, aunque mi doctor estaba seguro de que yo tenía covid-19. Luego me hice una tomografía de tórax que salió bien, pero yo seguía sintiéndome mal y fue hasta la tercer prueba que por fin di positivo”.