Kris Jenner así fue como construyó el imperio de las Kardashian

Kris Jenner y el imperio de las Kardashian. La matriarca del clan Kardashian-Jenner y llamada momager es una emrpesaria en toda la extensión de la palabra. Luego de iniciar su reality show en el 2007 logró hacer que sus hijas se mantengan vigentes en el espectáculo y consiguió que la menor de ellas se convirtiera en la multimillonaria más joven del mundo. Aquí te contamos cómo fue que construyó su gran imperio.

En una entrevista que dio hace algunos meses, Kris comentó que siempre piensa en cómo hacer negocio a futuro, una vez al año se siente con todas sus hijas para hablar sobre las “metas anuales” lo que quieren hacer y cómo lo harán.

Y si bien tiene hijas más populares que otras, lo cierto es que todas ellas son objeto de noticia. Si bien la mayor parte de esto se lo deben a la televisión, su fama va más allá de esto; a la época del “juicio del siglo”, el caso de O. J. Simpson.

La fama de las Kardashian

Kris se separó de Robert Kardashian en 1991, ya habían procreado a cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloe y Rob, sin embargo cuando se dio el juicio de O.J. el apellido Kardashian sonó por todos lados.

Y es que Robert Kardashian era un gran abogado en el mundo del espectáculo, sin embargo lograr que se declarara a O.J. como “no culpable” de matar a su ex esposa y su supuesto amante, se convirtió en el abogado de las estrellas por excelencia.

En el año 2007 Kris lanzó el reality Keeping up with the Kardashians el cual se convirtió en un éxito absoluta. Kim fue la líder desde el principio pues luego de que su ex filtró una cinta sexual de ella, Kris logró capitalizarla para lanzar su hija a la fama y el reality fue la cereza del pastel.

Poco a poco Kris aprovecho cada escándalo que surgía en su familia y lo convertía en oro. Finalmente Kris logró hace a Kim la Kardashian por excelencia, a Kylie la multimillonaria más joven del mundo y a Kendall una de las top models más cotizadas. Y así fue como construyó el imperio de las Kardashian Jenner.

