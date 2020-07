Kim Kardashian y Kanye West ya no viven juntos. Parece que la situación de la socialité no se repondrá pronto, pues luego de que su todavía esposo hablara sobre su vida personal y revelara detalles íntimos que no la dejan muy bien parada, se intensifican los rumores de divorcio.

Una fuente cercana a la familia reveló al medio US Weekly que la pareja lleva separada alrededor de un año y que cada 5 o 6 semanas se veían para convivir en familia. Esto toma por sorpresa a todos los fans quienes creían que el pleito entre ambos comenzó recientemente.

Y es que una versión anterior decía que los problemas entre Kanye y Kim comenzaron debido a la pandemia, pues luego de pasar mucho tiempo juntos se dieron cuenta que su dinámica no era muy buena por lo que decidieron irse a vivir por separado.

La caída de la pareja

Ahora el divorcio de parece inminente, por un lado se dice que la socialité tiene listo a su equipo de abogados listos para comenzar la demanda, mientras que otros creen que Kanye es quien ya tiene el papeleo para firmarse y sería la socialité quien no quiere que se termine la unión.

Lo cierto es que la pareja es sumamente adinerada por lo que no debería se extrañar que hayan firmado un acuerdo prenupcial en caso de divorcio para que cubriera la separación sin que ninguno de los dos pierda. Como sea habrá que esperar a ver si la familia hace todo esto público en su reality show.

Así Kim Kardashian y Kanye West ya no viven juntos.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Soy Carmín.