Kim Kardashian también golpeó a Khloé, ¡es una mujer violenta!. Las redes sociales recordaron cuando se le fue encima a su hermana.

Si algo tienen las redes sociales es que para bien o para mal guardan testimonio de situaciones pasadas, y esa ha sido la clave para reconocer que quizá Kim es una mujer sumamente violenta.

Y es que los usuarios de las redes rápidamente han revivido una pelea que protagonizó Kim Kardashian años anteriores con Khloé.

Esta pelea revive en redes luego de que el reality show “Keeping Up With the Kardashians” presentó en dos episodios diferentes la pelea que la socialité protagonizó junto a Kourtney Kardashian donde además de bofetadas hubo lanzamiento de puños por parte de Kim.

¿Estará Kim bien de sus facultades mentales?, ¿será acaso que las intervenciones médicas alteraron su humor?, a ciencia cierta no se sabe, lo que sí es que son dos ocasiones distintas y la que ha iniciado las peleas siempre ha sido Kim.

De acuerdo con el canal E!, la pelea fue porque Kourtney -al parecer- está cansada de ser falsa frente a las cámaras. El comentario no fue bien aceptado por Kim quien reaccionó de manera violenta.

A final de cuentas aquí no gana nadie, más bien todas pierden de forma personal. Sin embargo, el circo presentado en el reality sin duda hace que sus seguidores se mantengan más atentos a éste.

¡Kim Kardashian vs. Khloé Kardashian!

Acá te dejamos el vídeo de cuando Kim agarró a bolsazos a su hermana Khloé (ADVERTENCIA: Quizás veas totalmente diferente a ambas, pues no se habían sometido a tantas cirugías):

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.