Kim Kardashian no se baña durante la cuarentena

Kim Kardashian no se baña. La estrella de reality tv está viviendo al igual que todos los estragos de la pandemia y recientemente reveló que está aprovechando para no bañarse diario ¿Tú también lo haces?

La socialité reconoció abiertamente a través de sus redes sociales que el confinamiento la ha llevado a pasar “bastantes días” sin darse una ducha, sin cepillarse el cabello debidamente y sin hacer todas las cosas glamourosas que hacía antes de no salir de su casa.

Y es que ella al lado de sus cuatro hijos y su esposo Kanye West han tratado de mantener la cuarentena lo mejor posible, pues recientemente se vio al rapero ir por comida rápida en la calle.

Lo cierto es que Kim aseguró que su cabello es un desastre, adempas de que admitió que ha pasado mucho tiempo con sus hijos y ya no sabe en qué lugar de la casa esconderse para tener un momento para ella.

“Mi pelo es un completo desastre y solo me he maquillado dos veces. La verdad es que me siento muy bien cuando lo hago. Siento que soy una persona completamente diferente cuando finalmente me levanto del sofá y hago algo para recuperar mi normalidad. Pero por lo general ya no llevo esa vida glamurosa de antes, lo cierto es que llevaba demasiado tiempo sin ducharme o cepillarme el pelo”, confesó.