Kim Kardashian deja el maquillaje en la pared. La familia Kardashian está en el ojo del huracán luego de una fuerte pelea que protagonizaron las mayores de las hermanas. Se trata de Kourtney y Kim, quienes llegaron a los golpes y causaron un gran impacto en las redes sociales.

Desde hace semanas se habla de la fuerte pelea de las socialités, sin embargo esta semana se mostró la continuación de las duras escenas y llamó la atención el tremendo golpe que Kourtney le dio a Kim pues hizo que el maquillaje de la esposa de Kanye West quedara impregnado en la pared.

Obviamente las redes sociales no dejaron pasar este detalle y causó grandes reacciones. Mientras unos estuvieron del lado de la mayor, otros le dieron la razón a Kim. Pero ¿Por qué pelearon? Aquí te contamos.

La fuerte pelea de las Kardashian

La pelea de las hermanas comenzó por que la mayor no quería continuar televisando su vida en un reality show, sin embargo Kim y Khloé no estuvieron de acuerdo con ello. Más tarde decidieron espiar a su hermana mayor, cosa que no le agradó mucho Ahí comenzó la fricción.

Finalmente todo culminó en unos golpes y la hermana mayor azotó a Kim contra la pared dejando su maquillaje embarrado en la pared. Esto no pasó desapercibido por las redes sociales quienes de inmediato comentaron al respecto.

El maquillaje de Kim embarrado en la pared es la razón por la que vivo. https://t.co/FKJzjvbKnL — T (@tefacantu1) April 3, 2020

Las reacciones fueron de todo tipo unos dijeron que Kourtney se pasó de la raya, otros dijeron que Kim se lo tenía merecido. Así Kim Kardashian deja el maquillaje en la pared tras golpe de su hermana

