La estrella de televisión Kim Kardashian ha logrado amasar una fortuna de más de mil millones de dólares gracias a sus múltiples negocios, así lo dio a conocer este martes la revista Forbes.

Kardashian, quien en 2007 debutó en el reality de televisión Keeping Up With The Kardashians, se unió a la lista de milmillonarios gracias a sus negocios de maquillaje y ropa para moldear el cuerpo, KKW Beauty y Skims.

De acuerdo a la prestigiosa revista, todos los acuerdos publicitarios e inversiones que la famosa ha hecho a lo largo de su trayectoria, la han colocado en este ranking.

Forbes estima que la participación de la mayor de las Kardashian en KKW Beauty alcanza los 500 millones de dólares, mientras que la de Skims asciende a 225 millones de dólares. Esas cifras se suman al valor de sus tres viviendas en Calabasas, una serie de acciones y otras rentas.

Con la suma completa de todos sus activos, Kim Kardashian pasó de un patrimonio de 780 millones de dólares (octubre 2020) a la de 1.000 millones de dólares.

Con este logro, Kim se une a su hermana menor, Kylie Jenner, quien en 2019 fue nombrada como la billonaria más joven. Esto gracias a su negocio de maquillaje: Kylie Cosmetics.

Este año, además de Kim Kardashian, en la lista figuran personalidades como Kanye West, rapero con quien la empresaria tuvo 4 hijos. Actualmente, se enfrenta un polémico proceso de divorcio junto a él.

El aún esposo de Kim cuenta con una fortuna estimada en al rededor de 1,800 millones de dólares. Esto gracias a su carrera musical y su línea de zapatos de deporte: Yeezy.

