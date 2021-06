¿Andan? Kim Kardashian aclara rumores de romance con Maluma tras divorcio con Kanye West

Tras su divorcio del famoso rapero Kanye West, Kim Kardashian ha sido relacionada románticamente con Maluma. Sin embargo, la socialité decidió salir a aclarar los rumores. ¿Anda con el cantante colombiano? Checa lo que dijo.

Recientemente, la conocida familia Kardashian se despidió de su reality “Keeping up with the Kardashians” luego de 20 temporadas de transmisión en E!.

Con motivo de su conmemoración, todos los integrantes del famoso clan se reunieron para hablar de lo que vivieron durante todos estos años al aire. En la reunión no pudieron faltar Kim, Kourtney, Khloé, Kris Jenner, así como Kendall y Kylie.

El especial conducido por Andy Cohen no solo indagó sobre los momentos más tensos que han vivido las Kardashian, también se encargó de recolectar nueva información sobre lo que ha pasado con la familia desde que terminaron de grabar el último episodio.

Debido a su reciente separación de Kanye West, Kim fue el blanco de preguntas sobre su situación amorosa actual. Primero se le cuestionó si era verdad que estaba saliendo con Van Jones, el comentarista de CNN que la ha impulsó a convertirse en abogada.

Sin embargo, la también influencer negó cualquier tipo de romance con el conductor. Por el contrario, afirmó que desde que el rumor comenzó, Jones comenzó a tener más citas, hecho que le agradeció a la socialité.

No pasó mucho tiempo antes de que también se le preguntara sobre su cercana “amistad” con el colombiano Maluma, con quien se le ha relacionado recientemente.

“Lo he visto alguna veces, y siempre en Miami, es un buen chico”, detalló Kim Kardashian luego de desmentir cualquier rumor sobre una relación con el cantante de reguetón.

