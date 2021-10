Kiernan Shipka regresará como Sabrina en un crossover con Riverdale

Desde que The Chilling Adventures of Sabrina debutó bajo el amparo de Netflix se ha hablado sobre la posibilidad de un crossover entre esa serie y Riverdale. Pero aunque aquello nunca se concretó durante la emisión del programa de la bruja adolescente, durante esta semana los responsables de Riverdale confirmaron que Kiernan Shipka regresará como Sabrina en un crossover con la serie de The CW.

Después de que Evan Kyle, un guionista de Riverdale, anticipara esta posibilidad, durante este jueves Roberto Aguirre-Sacasa confirmó el crossover entre The Chilling Adventures of Sabrina y Riverdale en una declaración a EW.

“Hemos estado hablando de que Sabrina visite Riverdale desde la temporada 1, así que es emocionante que esto finalmente esté sucediendo, como parte de nuestro evento especial Rivervale”, dijo Aguirre-Sacasa. “También es perfecto que ella aparezca para ayudar a Cheryl Blossom durante su hora de mayor necesidad. Todos en el set perdieron la cabeza, creo que los fanáticos también lo harán. Es realmente divertido y especial”.

La aparición de Sabrina en Riverdale se enmarcará en la sexta temporada de la serie y en particular ocurrirá en el cuarto episodio del nuevo ciclo que se llamará “The Witching Hour(s).”

La sexta temporada de Riverdale se estrenará el 16 de noviembre en Estados Unidos.