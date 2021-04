En medio de la polémica por la filtración de una fotografía poco favorable de su figura, Khloé Kardashian decidió callar la boca de aquellas personas que la han señalado de “abusar del photoshop”.

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la socialité mostró su escultural anatomía sin tapujos y despojándose de varias prendas de ropa.

La hija de Kris Jenner presumió desde su abdomen de acero hasta sus torneadas piernas y glúteos, mismos que causaron la reacción de más de 5 millones de personas en el posteo de su cuenta personal.

Además del comentadísimo live, Khloé Kardashian compartió una publicación en la que adjuntó varias fotografías y un comunicado hablando sobre la polémica fotografía “sin retocar”.

En dicho comunicado, la estrella de 36 años da respuesta a los ataques sobre quienes aseguraron que ella y su equipo buscaron esconder “su verdadera apariencia”.

“Cuando una persona toma una foto que no puedes catalogar como favorecedora, con mala iluminación o que simplemente no retrata tu cuerpo como en verdad es después de trabajar tan duro para llegar a este punto- y luego la comparte con el mundo- deberías tener todo el derecho de pedir que no sea compartida, independientemente de quien seas“, comenzó.

Khloé Kardashian está harta de las “comparaciones”

Asimismo, Khloé abordó la narrativa de la que siempre ha sido víctima: “el ser la menos bonita del clan Kardashian“:

“Nunca te acostumbras del todo a que te juzguen, te examinen y te digan lo poco atractiva que eres, pero te diré que si oyes algo lo suficiente empezarás a creértelo (…) Así es como me han condicionado para sentirme, que no soy lo suficientemente bella solo por ser yo“, agregó.

La joven finalizó su mensaje asegurando que no dejará que nadie le imponga a manera en que desea ser percibida por el público.

“Mi cuerpo, mi imagen y cómo decido lucir y lo que quiero compartir es mi elección. Ya no le corresponde a nadie decidir o juzgar lo que es aceptable“, concluyó.

