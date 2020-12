Katy Perry se hacía pasar por Zooey Deschanel

La cantante Katy Perry confesó que anteriormente se hacia pasar por la actriz Zooey Deschanel hace dos décadas.

En el medio del espectáculo hay muchas celebridades que parecen hermanas gemelas sin ser siquiera familiares.

Tal es el caso de Katy Perry y Zooey Deschanel, que parecen hermanas y suelen confundirlas muy a menudo.

Actualmente, muy fácilmente podemos identificar sin problemas quien es quien, ya que las hemos ido conociendo mejor con el paso de los años

La intérprete de “I Kissed a Girl”, confesó en una videollamada con la actriz que al inicio de si carrera de hacía pasar por ella para que pidiera entrar a varios clubs nocturnos.

“Cuando me mudé a Los Ángeles hace más o menos dieciocho años, era una don nadie y tú estabas empezando a hacerte muy, muy famosa. En aquel momento, Zooey Deschanel estaba en la cima del mundo y era muy complicado parecerse a ti”, explicó Katy.

“Solía salir mucho y, cuando quería entrar en algún club, pero no tenía dinero ni contactos ni nada, me hacía pasar por ti”, continuó.

Por otro lado, Zooey asegura que ella estaba consciente de que había otra joven muy parecida a ella y que bien podría hacerse pasar por su hermana gemela o incluso por ella misma.

“Todo el mundo me hablaba de la misma chica, Katy, y me decía que era igualita a mí. No paraba de preguntarme quién podía ser y, cuando por fin te conocí en persona, me sentí muy aliviada, porque eres muy guapa” Dijo la protagonista de “New Girl”.

