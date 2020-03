Katy Perry confirma su embarazo y se viene boda con Orlando Bloom

Katy Perry confirma su embarazo. La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom esperan a su primer hijo y esperan boda pronto. Luego de muchas especulaciones alrededor de la cantante fue la misma Katy Perry que lo anunció en su nuevo video musical.

A través del video de la canción “Never Worn White” la cantante soltó la bomba a sus fanáticos, luego de unas conmovedoras imágenes en donde se muestra con un hermoso vestido blanco y declara en su canción “nos veo en 60 años con un árbol genealógico completo”.

Además a través de su cuenta de Twitter la cantante dijo que está “agradecida de no tener que guardarlo más” por lo que es un secreto que ha estado conteniendo por algunos meses.

omg so glad I don’t have to suck it in anymore 🙄

— KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020