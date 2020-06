Karol Sevilla se inunda. La joven actriz causó un gran alboroto en las redes sociales luego de que las fuertes lluvias y el granizo que azotó a la Ciudad de México la noche de este lunes causaran que su casa se inundara con agua y hielo. Pero sin duda fue su reacción lo que más causó risa.

“Amigos me estoy inundando, mi baño se llenó de hielo, mi cama, se está inundando mi cuarto (…) Todo se está yendo a tu cuarto, tu cama. Fue mi baño, pero no sé cómo tapar la coladera, si yo no soy plomero. Amigos tengo hielo en mi cuarto. Vean esto, es un río ¿qué es esto?”, se escucha decir en el video.