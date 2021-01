Karol Sevilla confirma que tiene coronavirus

La cantante y actriz mexicana, Karol Sevilla, reapareció en redes sociales para dar la noticia de su contagio por coronavirus.

La estrella de “Soy Luna” compartió una serie de historias en Instagram en donde dio a conocer la noticia con sus seguidores.

“Sé que no he aparecido en las redes sociales, me están preguntando que dónde estoy, salí positiva en Covid-19 y pues estamos recuperándonos poco a poco!”, escribió la cantante y actriz.

La cantante y actriz reapareció en redes para dar a conocer su contagio por Covid-19.

Su contagio llega de sorpresa para sus seguidores, pues recordemos que la cantante estrenó el sencillo titulado “Tus besos”.

Además, en una de las últimas de las publicaciones en su Instagram, Karol Sevilla anunció que se preparaba para salir a un viaje de trabajo. Sin embargo, sus planes cambiaron y todo parece indicar que se mantuvo en su hogar para evitar propagar el virus.

Karol Sevilla estrenó su sencillo “Tus besos”

A pesar de confirmar la noticia, Karol no dio detalles sobre sus síntomas o el lugar en donde se contagio. Hasta el momento ni sus familiares ni su equipo de trabajo han hecho más comentarios al respecto.

Karol Sevilla es conocida principalmente por interpretar a Luna Valente en la serie original de Disney Channel, Soy Luna. Pero también ha tenido la oportunidad de participar en la banda sonora de las producciones originales de Disney: “Coco” y “Ralph Breaks the Internet”.

Además, el año pasado firmó con una discográfica para iniciar su carrera como cantante solista.

