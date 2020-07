Karol G confiesa que tuvo COVID-19 y no dijo por miedo. Ella no quiso que sus papás se preocuparan al saber que había contraído el virus.

La cantante se une a lista de varios famosos que han sobrevivido al coronavirus que sigue haciendo estragos en todo el mundo.

Vaya sorpresa fue la que dio Karol G al confesar que padeció COVID-19 y que prefirió mantenerse callada por miedo a que sus papás se preocuparan.

Por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram la cantante de origen colombiano informó sobre el padecimiento que tuvo:

“No lo quise hacer público por muchas razones, porque mis papás estaban lejos de mí, porque no quería preocupar a nadie. Mi familia hemos sido de que hacemos todo juntos. Si hubiese sido en otro momento, lo más probable es que mis papás me hubieran apoyado, porque siempre lo hacen y simplemente no quise darles esa preocupación a ellos, que están lejos de mí, que no podíamos estar juntos”, explicó.