Karla Sofía Gascón, la actriz trans que exige respeto

View this post on Instagram

O sea, hay que ser bestias, asquerosos, barriobajeros, ignorantes, de poco gusto para, primero, invadir mi intimidad de esta manera tan repugnante, hablar de cosas tan serías como el que se compra unas gafas; segundo inventar tan burdamente con un fin absurdo y estúpido. No, no me voy a hacer nada de esto en México porque si lo he hecho solo le importa a quien se acueste conmigo y si lo voy a hacer igualmente; tercero, a ver si se informan ya de una vez y dejan de decir pendejadas, en México, en la china, en Afganistán y en cualquier lado donde me pare soy una mujer y no necesito hacer nada para ello.