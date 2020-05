¡Karla Panini y Américo Garza le hicieron brujería a Karla Luna! Suena a broma, pero según un empresario él fue testigo de charlas de la pareja sobre brujería…

El empresario Felipe Silva, quien en los últimos días ha cobrado notoriedad por sus temerarias declaraciones acerca de Las Lavanderas, aseguró que Karla Panini y Américo Garza le hicieron brujería a Karla Luna.

El detalle se destapó en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, en donde se compartieron capturas de pantalla de una supuesta conversación entre Silva y Américo Garza.

En dicho chat de WhatsApp, Garza le reclamaba al empresario por todo lo que ha dicho acerca de él y Karla Panini y le ofrecía dinero para que dejara de hablar.

“Voy a entender cuando dejes de molestar y sé que puedes filtrar esta conversación, pero me vale, nada dig que me comprometa, solo de compas deja de abrir el hocico y tan tan”, supuestamente le escribió Garza.

A lo que el empresario respondió preguntándole si es que lo estaba amenazando:

“¿Qué quieres que te conteste? ¿que si? Pues no, solo pido que no te pegas (sic) con mi familia, ese no es una amenaza, así que para de blbla y punto. ¿Crees que la familia de la pin$%* muerta te lo va a agradecer? Eso jamás, pero tú sabes hasta dónde llegas, todo lo que dices pasó hace más de 9 años, no seas pend$#* Silva”.

Entonces el empresario le dijo: “Que pases linda noche, no te voy a permitir un solo insulto, no soy de aquellas personas que te gusta insultar y que puedes hacer con ellas lo que siempre has hecho” y le advirtió que podría destapar más información escabrosa alrededor de Las Lavanderas.

¡Karla Panini le hizo brujería a Karla Luna!

Conmigo ten cuidado porque si quieres hablo de las brujerías y trabajos satánicos que le hicieron a Luna. Tú dices si le sigo o no

“Qué recuerdos aquellos cuando hacíamos negocios jugosos y ahora me sales con eso, mejor vamos a calmarnos y lo resolvemos, ¿qué quieres? ¿dinero y cuánto?”, siguió Garza en la conversación. “Dinero, todo lo quieres arreglar cómo siempre con dinero, no Américo, así no, deja que la familia de Karlita Luna vea a las niñas y dejo de hablar y no comento nada de las brujerías y más”, respondió Silva.

Gustavo Adolfo Infante puso en duda todo lo declarado por el empresario, con quien pudo hablar vía telefónica.

