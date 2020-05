Karla Panini sin trabajo a causa de su mala reputación

Karla Panini sin trabajo. La lavandera güera parece estar en problema, pues luego de que las redes sociales se encargaran de revivir el escándalo que creó al lado de Américo Garza hace unos años, se dice que podría haber perdido su trabajo en la radio.

Tanto Américo Garza como Karla Panini no han tenido un momento de paz desde que iniciaron su romance, pues no solo engañaron a la fallecida Karla Luna cuando enfrentó el cáncer, luego de su muerte no han dejado que los hijos de Luna tengan contacto con su familia materna. Y por si fuera poco recientemente han enfrentado rumores de que él le fue infiel. Ahora aseguran que Panini habría perdido su trabajo.

Filtran fotos de Karla Panini antes de las cirugías plásticas

¿Karla Panini arrepentida?, esto dijo en un sermón (VIDEO)

¿Karla Panini sin trabajo?

En Twitter circuló la noticia de que Panini se habría quedado sin trabajo en Exa. Desde noviembre de 2015 la ex lavandera conduce un programa matutino llamado “Las mañanitas Morning show” al lado de Jair Villarreal y Pancho DJ, sin embargo habría perdido su puesto a causa de su mala reputación.

Y es que en Twitter muchos comenzaron a hacer campaña para que le dieran a la página oficial de Exa FM “unfollow” hasta que despidieran a Panini. En una transmisión había sido ella misma quien reveló que la empresa la apoyaba.

Ahora, luego de que resurgió el tema, Panini se alejó del programa y colabora solo con algunos enlaces. Recientemente la radiofrecuencia anunció los horarios con los programas y sus locutores y en ellos no figura Panini. Así es como dicen que Karla Panini se habría quedado sin trabajo a causa de su mala reputación que obtuvo por lo que le hizo a su compañera, Karla Luna.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Infabae.